Η Αστυνομία ζητά την βοήθεια των πολιτών με σκοπό τον εντοπισμό της 15χρονης Αγγελικής, η οποία απουσιάζει από την οικία της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Αγγελική Ζωή Λαδά, 15 ετών, από τη Λευκωσία, απουσιάζει από την οικία της, στην ίδια πόλη, από σήμερα, 30/10/2025.

Η 15χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,60μ. περίπου, με σκούρα καστανά μαλλιά και καφέ μάτια. Την τελευταία φορά που θεάθηκε φορούσε μαύρο κολάν, μαύρο μακρυμάνικο φούτερ και άσπρα παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.