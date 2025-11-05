Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του Πέτρου Κολοκασίδη, 22 ετών, ο οποίος απουσιάζει από τις 4/11/2025, από τον χώρο διαμονής του στη Λευκωσία.

Ο 22χρονος περιγράφεται ως ύψους 1.80 μ. περίπου, με καστανόξανθα σγουρά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.