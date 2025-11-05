Καθοριστικό ρόλο στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους φέρεται να είχε ο 31χρονος Γεωργιανός ύποπτος, ο οποίος φαίνεται να συμμετείχε ενεργά τόσο στη διοργάνωση της εκτέλεσης όσο και στην «πρόβα θανάτου», στην οποία συμμετείχαν οι δράστες έχοντας στην κατοχή τους το κλοπιμαίο βαν και το Mitsubishi Colt που είχε κλαπεί από ιερέα.

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγήθηκαν για ανανέωση της κράτησής τους δύο ύποπτοι, ηλικίας 59 και 30 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην αγορά του οχήματος. Σήμερα λήγει το δεύτερο οκταήμερο της προφυλάκισής τους και οι ανακριτές αιτούνται νέα ανανέωση, όπως επίσης και για τον 31χρονο Γεωργιανό, ο οποίος επανασυνελήφθη χθες για τα αδικήματα του φόνου εκ προμελέτης και της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος κτλ. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού αιτούνται και για τον 31χρονο την κράτησή για περίοδο οκτώ ημερών.

Σημειώνεται ότι το Δικαστήριο, σε άλλη σύνθεση, άφησε ελεύθερους δύο άλλους συλληφθέντες. Τον 44χρονο πρώην ποδοσφαιριστή και έναν 51χρονο ελληνικής καταγωγής.

Όπως ανέφερε στο Δικαστήριο ο Υπαστυνόμος Ηλίας Κρέουζος, στο πλαίσιο των εξετάσεων για τις πλαστές πινακίδες που ήταν τοποθετημένες στο κλοπιμαίο Mitsubishi Colt –όχημα που συνδέεται με το κλοπιμαίο βαν το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες στη δολοφονία– προέκυψε ότι οι πλαστές πινακίδες κατασκευάστηκαν σε συγκεκριμένο κατάστημα στη Λεμεσό, το οποίο γειτνιάζει με την οικία του 31χρονου υπόπτου.

Σύμφωνα με γραπτή μαρτυρία, στις 26 Σεπτεμβρίου ο 31χρονος μετέβη στο εν λόγω κατάστημα και ζήτησε από την ιδιοκτήτρια να του κατασκευάσει δύο πινακίδες με συγκεκριμένο αριθμό εγγραφής. Ο 31χρονος ύποπτος δεν είχε μαζί του το πιστοποιητικό εγγραφής, αλλά την διαβεβαίωσε ότι θα το προσκόμιζε την επόμενη ημέρα. Η ιδιοκτήτρια, δείχνοντάς του εμπιστοσύνη, κατασκεύασε τις δύο πινακίδες, τις οποίες ο ύποπτος παρέλαβε την επομένη.

Οι συγκεκριμένες πινακίδες ταυτοποιήθηκαν ως οι ίδιες που εντοπίστηκαν στο κλοπιμαίο Mitsubishi Colt, το οποίο φαίνεται να συνδέεται άμεσα με το βαν που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους.

Πέραν το πιο πάνω, όπως είπε ο εξεταστής της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι πρόσωπο από την Λευκωσία εμπλέκεται στο φόνο του Δημοσθένους και μάλιστα ότι είναι ο εκτελεστής και ο οδηγός της μοτοσικλέτας όπως και ότι είναι ο οδηγός του βαν.

Μετά την επανασύλληψη του ο 31χρονος Γεωργιανός ανακρινόμενος γραπτώς απάντησε πως ότι έχει να πει θα το πει στο Δικαστήριο.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη με τους δύο δικηγόρους να φέρουν ένσταση. Πρόκειται για τον δικηγόρο του 30χρονου και του 59χρονου.

Ελεύθεροι ο 44χρονος ποδοσφαιριστής και ο 51χρονος

Στο μεταξύ, νωρίτερα ελεύθεροι αφέθηκαν από το Δικαστήριο ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής και ο 51χρονος ελληνικής καταγωγής, ο οποίος συνδέεται με το κλεμμένο Mitsubishi Colt, μέσα στο οποίο εντοπίστηκαν μπιτόνια εύφλεκτης ύλης και το DNA του.

Η απόφαση της δικαστού Χρ. Μίτλεττον η οποία απαριθμεί 13 σελίδες επισημαίνει μεταξύ άλλων σε σχέση με τον 51χρονο ελληνικής καταγωγής ότι η ύπαρξη γενετικού υλικού σε αντικείμενο που προϋπήρχε τού εγκλήματος και δεν αποδείχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε σε αυτό δεν μπορεί να δημιουργεί επακολουθούμενη εύλογη υπόνοια πάρα σύνδεση θεωρητική.

Στην απόφαση του δικαστηρίου αναφέρεται ότι χωρίς παραγνώριση του γεγονότος ότι η Αστυνομία διερευνά πολύπλοκο έγκλημα, η υπάρχουσα μαρτυρία για τον πρώτο και τον δεύτερο ύποπτο δεν πληροί στο παρόν στάδιο το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας για τη δικαιολόγηση της εξακολούθησης της κράτησής τους για σκοπούς διερεύνησης. Το στοιχείο της υποψίας παραμένει μεν, αλλά στάσιμο και θεωρητικό.

Αναφέρεται επίσης ότι οι πιο πάνω διαπιστώσεις δεν συνεπάγονται ότι η Αστυνομία πρέπει να τερματίσει το ανακριτικό έργο αναφορικά με τους δύο υπόπτους.