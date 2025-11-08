Τροχαίο ατύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 19χρονου μοτοσικλετιστή, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (07/11), στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 22:00, ενώ ο 19χρονος κινείτο στη λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου στην Έγκωμη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με όχημα, με τις Αρχές να διερευνούν αν ο οδηγός του οχήματος οδηγούσε στην αντίθετη κατεύθυνση.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον 19χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε εκδορές σε διάφορα σημεία. Τού παρασχέθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες και έλαβε εξιτήριο.