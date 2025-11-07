Χωρίς άδεια οδήγησης και χωρίς ασφάλεια οδηγούσε το βαν ο 41χρονος ύποπτος από τη Βουλγαρία, ο οποίος συνελήφθη για τον θάνατο του 51χρονου μοτοσικλετιστή Γιώργου Γεωργίου, μετά τη σφοδρή σύγκρουση που σημειώθηκε χθες βράδυ της στον παλαιό δρόμο Λεμεσού – Λευκωσίας, πλησίον της αερογέφυρας της Μονής.

Ο 41χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, με την Τροχαία να αιτείται διάταγμα πενθήμερης προφυλάκισης.

Από την σφοδρή σύγκρουση, ο 51χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ο οδηγός του βαν. Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου υπέκυψε περίπου δύο ώρες αργότερα.

Σε δηλώσεις από το σημείο του θανατηφόρου, ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ανέφερε ότι ο οδηγός του εμπλεκόμενου οχήματος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με τελική ένδειξη 48mg% αντί του επιτρεπόμενου 22mg%. Όπως είπε, διερευνώνται εναντίον του τα αδικήματα της πρόκλησης θανάτου από αμέλεια, οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς και οδήγησης χωρίς άδεια και χωρίς ασφάλεια. Φαίνεται όπως είπε, να μην είναι κάτοχος κυπριακής άδειας οδήγησης.

Ο ύποπτος υποβλήθηκε και σε νάρκοτεστ, το οποίο ήταν αρνητικό.

Στη συνέχεια συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακριθεί, κάτι που αναμένεται να γίνει σήμερα με τη συνδρομή διερμηνέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το εμπλεκόμενο όχημα θα εξεταστεί από μέλη της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, ενώ η Αστυνομία διερευνά πού βρισκόταν ο 41χρονος πριν από το δυστύχημα και πού κατανάλωσε αλκοόλ. Παράλληλα, θα ληφθούν καταθέσεις από πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Εξετάζεται επίσης το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οχήματος, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του υπόπτου, παρότι είναι εγγεγραμμένο σε άλλο πρόσωπο.

Η νεκροτομή στη σορό του θύματος θα διενεργηθεί σήμερα το μεσημέρι από την ιατροδικαστή Αγγελική Παπέττα, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Επιπλέον, αναμένεται να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση των συνθηκών του δυστυχήματος από την ειδική ομάδα της Τροχαίας Αρχηγείου.

Υπενθυμίζεται ότι το θανατηφόρο συνέβη γύρω στις 8:30 το βράδυ, όταν ο 41χρονος Βούλγαρος οδηγούσε βαν στον παλαιό δρόμο Λεμεσού – Λευκωσίας με κατεύθυνση προς Λεμεσό. Φτάνοντας στην αερογέφυρα Μονής, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 51χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος έφερε προστατευτικό κράνος.