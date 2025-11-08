Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε γύρω στις 9:10 το πρωί του Σαββάτου σε θαλάσσια περιοχή, κοντά στο λιμανάκι Αγίας Νάπας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η σορός βρισκόταν μπρούμυτα σε βράχια και εντοπίστηκε από περαστικούς.

Πρόκειται για αλλοδαπό, ο οποίος φέρει τραύματα στο πρόσωπο που εξετάζεται εάν προκλήθηκαν από πτώση.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου και του Αστυνομικού Σταθμού Αγίας Νάπας για έρευνες.

Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του, θα εξακριβωθούν από τη διενέργεια νενομισμένης νεκροτομής.