Συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες στην Πάφο με σκοπό τον εντοπισμό καταζητούμενων προσώπων.

Γύρω στις 10.30μ.μ. μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σταθμευμένο σε δρόμο της Πάφου ένα αυτοκίνητο, του οποίου ο οδηγός μόλις αντιλήφθηκε τα μέλη της Αστυνομίας εκκίνησε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Τα μέλη της Αστυνομίας ακολούθησαν το εν λόγω όχημα, το οποίο ακινητοποιήθηκε μετά από βλάβη στο ελαστικό του. Ο οδηγός κατέβηκε από το όχημα και διέφυγε τρέχοντας, ενώ από μαρτυρία που προέκυψε διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 30χρονο, ο οποίος οδηγούσε όχημα ακινητοποιημένο από το 2019.

Τα μέλη της Αστυνομίας μετέβηκαν στην οικία του όπου, ο 30χρονος αφού τους αντιλήφθηκε, προσπάθησε να διαφύγει από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και κτύπησε το κεφάλι του.

Ο ύποπτος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο.

Επίσης, γύρω στη μία τα ξημερώματα σήμερα, εντοπίστηκε και συνελήφθη 32χρονος, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης κατοικίας και κλοπής, που διαπράχθηκε στις 07/11/2025 στην Πάφο.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Πάφου.