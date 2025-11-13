Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, η οποία ορίστηκε για τις 29 Ιανουαρίου 2026, παραπέμφθηκε η υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι, προς το παρόν, τέσσερα πρόσωπα, ενώ αναμένεται να προστεθούν ακόμη δύο. Το μαρτυρικό υλικό παραδόθηκε σήμερα στους δικηγόρους των κατηγορουμένων και περιλαμβάνει δεκάδες καταθέσεις, συγκεντρωμένες σε έναν ογκώδη φάκελο (box file). Να σημειωθεί ότι στην υπόθεση περιλαμβάνονται 104 μάρτυρες κατηγορίας, ανάμεσα στους οποίους και τρία πρόσωπα που είχαν αρχικά συλληφθεί ως ύποπτοι για τη δολοφονία και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται τέσσερις κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τον 30χρονο Χ. Σ., ο οποίος φέρεται να μεσολάβησε για την αγορά της μοτοσικλέτας από τον πρώην ποδοσφαιριστή, λαμβάνοντας –σύμφωνα με τα στοιχεία– το ποσό των €100 μετά τον φόνο, προκειμένου να δηλώσει ψευδώς στην Αστυνομία ότι η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί.

Στο κατηγορητήριο προστέθηκε επίσης ο 51χρονος ελληνικής καταγωγής, ο οποίος είχε προηγουμένως αφεθεί ελεύθερος από το Δικαστήριο. Ο κατηγορούμενος φέρεται να συνδέεται με το κλεμμένο Mitsubishi Colt, στο οποίο εντοπίστηκαν μπιτόνια με εύφλεκτη ύλη, καθώς και το DNA του.

Κατηγορούμενος είναι επίσης ένας 30χρονος κατάδικος, ο οποίος φέρεται να έδωσε την εντολή για την αγορά της μοτοσικλέτας μέσα από το κελί του στις Κεντρικές Φυλακές.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε και ο 31χρονος Γεωργιανός, ο οποίος συνδέεται στενά με τους δύο 28χρονους συγκατηγορουμένους. Με τον έναν (Ι.Ζ.) διατηρεί συγγενική σχέση, ενώ με τον δεύτερο (Α.Ζ.) είναι παιδικοί φίλοι, όπως ο ίδιος υποστήριξε κατά την ανάκρισή του.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν συνολικά 17 κατηγορίες, που αφορούν φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για φόνο, εμπρησμό, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, κλοπή αυτοκινήτου, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και κλεπταποδοχή – η τελευταία αφορά μόνο τον 51χρονο κατηγορούμενο.

Να σημειωθεί ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων ζήτησαν χρόνο από το Δικαστήριο, ώστε να μελετήσουν το μαρτυρικό υλικό. Ο δικηγόρος του 51χρονου κατηγορουμένου, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ανέφερε ότι θα εγείρει ένσταση στο αίτημα κράτησης του πελάτη του. Όπως είπε, ο πελάτης του ενημερώθηκε μόλις χθες ότι η υπόθεση θα καταχωρηθεί εναντίον του και παρουσιάστηκε σήμερα αυτοβούλως στο Δικαστήριο. Ζήτησε, μάλιστα, όπως αύριο το πρωί είναι έτοιμος να ακούσει τους λόγους της ένστασης.

Η υπόθεση ορίστηκε για τις 10:30 το πρωί της Παρασκευής. Οι τρεις κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υπό κράτηση, ενώ ο 51χρονος θα υπογράφει σε διάφορες ώρες σήμερα και αύριο το πρωί στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου.