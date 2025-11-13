Εκδηλώσεις καταδίκης της ανακήρυξης του ψευδοκράτους θα πραγματοποιηθούν αύριο, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Οι εκδηλώσεις συνδιοργανώνονται από μαθητικές και πολιτικές οργανώσεις, με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών.

Λευκωσία

Στην πρωτεύουσα θα διεξαχθούν τέσσερις εκδηλώσεις.

Η πρώτη, που διοργανώνεται από την ΠΣΕΜ, θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 π.μ. στο οδόφραγμα Μιάς Μηλιάς. Θα προηγηθεί συγκέντρωση στην Αγορά Χονδρικών Πωλήσεων στο Καϊμακλί και πορεία προς τον χώρο της εκδήλωσης.

Εκδήλωση διοργανώνει και η ΕΦΕΝ. Οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν στις 10:30 π.μ. στην πλατεία Ελευθερίας και θα πορευθούν διαμέσου της οδού Νεχρού προς το οδόφραγμα Λήδρα Πάλας. Η πορεία θα συνεχιστεί μέσω της Πύλης Πάφου και θα καταλήξει στο οδόφραγμα της οδού Λήδρας, όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Μαθητές από τα σχολεία Μάμμαρι, Δένεια, Κοκκινοτριμιθιά, Παλιομέτοχο και Αγίων Τριμιθιάς θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο Μάμμαρι, στις 8:30 π.μ., και στη συνέχεια θα πορευθούν προς το παρατηρητήριο των Ηνωμένων Εθνών.

Τέλος, το ΑΚΕΛ διοργανώνει εκδήλωση καταδίκης του ψευδοκράτους στο οδόφραγμα Αγίου Κασσιανού, στις 7:00 μ.μ.. Οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν στις 6:15 μ.μ. στην τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου και θα πορευθούν προς τον χώρο της εκδήλωσης.

Λεμεσός

Δύο εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Λεμεσό, από την ΕΣΕΜ και την ΕΦΕΝ.

Η ΕΣΕΜ θα συγκεντρωθεί στις 10:00 π.μ. στον χώρο στάθμευσης του Εναέριου. Η πορεία θα καταλήξει στο Θεατράκι της Επίχωσης, όπου στις 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Η ΕΦΕΝ θα συγκεντρωθεί στις 10:00 π.μ. στον χώρο στάθμευσης λεωφορείων της ΕΜΕΛ. Η πορεία θα περάσει από τις οδούς Γλάδστωνος και Ανεξαρτησίας και θα καταλήξει στην πλατεία Παλαιού Λιμανιού, όπου θα διεξαχθεί η εκδήλωση.

Πάφος

Στην Πάφο, η ΕΣΕΜ διοργανώνει εκδήλωση καταδίκης του ψευδοκράτους και μνήμης του Πολυτεχνείου στις 10:30 π.μ., στο μνημείο του Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄, στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή. Οι μαθητές θα συγκεντρωθούν στις 9:30 π.μ. στον χώρο στάθμευσης του σταδίου «Στέλιος Κυριακίδης» και θα πορευθούν προς τον χώρο της εκδήλωσης.

Λάρνακα

Στη Λάρνακα, η ΠΣΕΜ διοργανώνει εκδήλωση καταδίκης του ψευδοκράτους και τιμής του Πολυτεχνείου στη λεωφόρο Αθηνών (Φοινικούδες). Η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 10:30 π.μ. στην αρχή της λεωφόρου, με πορεία προς το κάστρο, όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Αμμόχωστος

Στην επαρχία Αμμοχώστου, η ΕΣΕΜ διοργανώνει εκδήλωση στις 10:00 π.μ., με αφετηρία το Λύκειο Παραλιμνίου. Η πορεία θα καταλήξει στο μνημείο των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αγίου Θωμά, όπου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση.

Η πορεία θα περάσει μέσω της οδού Αγίου Δημητρίου, με στάση στην πλατεία Αγίου Γεωργίου για κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Αντιστράτηγου Τάσου Μάρκου.

Ρυθμίσεις και αστυνομικά μέτρα

Η Αστυνομία θα βρίσκεται σε όλους τους χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις, για διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής και παροχή διευκολύνσεων προς το κοινό. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Σύμφωνα με τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι)/2025, οι διοργανωτές οφείλουν να μεριμνούν για την ειρηνική και ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων, να συνεργάζονται με την τοπική αρχή και την Αστυνομία και να τηρούν τους επιβαλλόμενους περιορισμούς.

Η νομοθεσία προβλέπει επίσης ότι, σε περίπτωση κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια ή αν μια συγκέντρωση παύσει να είναι ειρηνική, η Αστυνομία δύναται να επιβάλει περιορισμούς ή να προχωρήσει στη διάλυσή της.