Βοήθεια για τον εντοπισμό του 16χρονου Emiliyan Yordanov, από τη Βουλγαρία, ο οποίος απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λευκωσία από χθες, ζητάει η Αστυνομία.

Ο 16χρονος περιγράφεται ως μέτριας σωματικής διάπλασης, ύψους 1.68μ. περίπου, με κοντά μαλλιά και φορούσε γκρι φόρμα, άσπρη φανέλα και γκρι σκουφάκι.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.