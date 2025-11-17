Ποινή φυλάκισης 15 χρόνων επέβαλε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας σε 35χρονη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία επιχείρησε να εισάγει στην Κύπρο τον περασμένο Απρίλιο 35 κιλά κάνναβης. Η 35χρονη κρίθηκε ένοχη κατόπιν δικής της παραδοχής σε κατηγορίες κατοχής και εισαγωγής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθειά τους σε άλλα άτομα.

Η κατηγορούμενη έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας από τη Βαρκελώνη το απόγευμα της 4ης Απριλίου του 2025 μεταφέροντας δύο αποσκευές. Η 35χρονη υποβλήθηκε σε έλεγχο από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων στο αεροδρόμιο Λάρνακας, σε συνεργασία με μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν στις δύο αποσκευές 61 συσκευασίες, που περιείχαν ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης βάρους 35 κιλών.

Η ίδια ομολόγησε πως τη στρατολόγησαν μέσω εφαρμογής σε πλατφόρμα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα ανέφερε πως θα ταξίδευε από τις ΗΠΑ στη Γαλλία και άγνωστα της πρόσωπα της πρότειναν να της πληρώσουν τις διακοπές της και να της δώσουν €1000 προκειμένου να μεταφέρει δύο βαλίτσες στην Κύπρο. Η ίδια ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε σε ποιον θα παρέδιδε τα ναρκωτικά στην Κύπρο και πως θα λάμβανε οδηγίες αφότου έφτανε στην Κύπρο.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συχνότητα που έρχονται πλέον ενώπιον του τόσο σοβαρές υποθέσεις ναρκωτικών και στην ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών. Την υπόθεση χειρίστηκε εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχής ο Αντώνης Αντωνίου.