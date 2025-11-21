Εφιαλτικές στιγμές έζησε χθες βράδυ μια γυναίκα στη Λευκωσία, η οποία έπεσε θύμα επίθεσης και ληστείας στο διαμέρισμα της στην Έγκωμη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 1.20 μετά τα μεσάνυκτα, το βράδυ που πέρασε, γυναίκα ηλικίας 39 ετών, κατήγγειλε ότι, γύρω στις 7.30 χθες το βράδυ [20/11], αφού άκουσε κτύπημα στην πόρτα εισόδου του διαμερίσματος της, στην περιοχή Έγκωμης, άνοιξε την πόρτα και τότε άγνωστοι της άντρας και γυναίκα εισήλθαν στο διαμέρισμα και επιτέθηκαν εναντίον της.

Συγκεκριμένα, ο ύποπτος την άρπαξε από τον λαιμό, ενώ είχε μαχαίρι στην κατοχή του και η ύποπτη την κτύπησε σε διάφορα μέρη του σώματος της.

Οι δύο ύποπτοι ζήτησαν από την 39χρονη να τους παραδώσει τα χρήματα της και αφού η 39χρονη τους παρέδωσε χρηματικό ποσό, οι ύποπτοι τράπηκαν σε φυγή.

Η 39χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου τυγχάνει ιατρικών εξετάσεων.