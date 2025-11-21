Διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 30χρονος κάτοικος Πάφου, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο που συνέβη τα ξημερώματα στην Πάφο.

Η σύγκρουση συνέβη γύρω στη 1π.μ. σήμερα στην οδό Αγαπήνωρος στην Γεροσκήπου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 30χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει σε πάσσαλο, να εισέλθει σε παρακείμενο χωράφι και να ανατραπεί.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περαιτέρω νοσηλεία.

Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από την Τροχαία Πάφου.