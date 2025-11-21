Μια κοινή επιχείρηση μεταξύ δύο διδύμων αδελφών, που ήταν συνέταιροι σε εταιρεία λεωφορείων, φαίνεται να καταλήγει σε διαμάχη, αφού ο ένας αδελφός κατήγγειλε τον δίδυμο του και τη σύζυγό του ότι τον έκλεβαν για 34 χρόνια. Μετά από διετή έρευνα της Αστυνομίας και συγκεκριμένα του ΤΑΕ Λεμεσού. Ο δίδυμος αδελφός φέρεται να εκμεταλλευόταν τον κοινό τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσε με τον αδελφό του, αποσπώντας, σύμφωνα με την καταγγελία, μαζί με τη 61χρονη σύζυγό του, χρηματικό ποσό που αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρας 67 ετών και η σύζυγός του, 61 ετών, συνελήφθησαν χθες Πέμπτη για σκοπούς ανακρίσεων, μετά από καταγγελία που είχε υποβληθεί το 2023 από τον παραπονούμενο, ο οποίος είναι δίδυμος αδελφός του 67χρονου.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, τα δύο αδέλφια διατηρούσαν από κοινού εταιρεία λεωφορείων με έδρα τη Λεμεσό. Από το 1989 μέχρι και το 2023, για 34 ολόκληρα χρόνια, διαχειρίζονταν κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το ζευγάρι φέρεται να αποσπούσε συστηματικά χρήματα εν αγνοία του παραπονούμενου, με το συνολικό ποσό να υπολογίζεται περίπου στις 500 χιλιάδες ευρώ.

Μετά από δύο χρόνια ερευνών και εξετάσεων, που περιλάμβαναν έλεγχο τραπεζικών κινήσεων και λογιστικών βιβλίων της εταιρείας, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού προχώρησαν χθες στη σύλληψη του 67χρονου και της συζύγου του. Οι δύο ανακρίθηκαν γραπτώς και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.