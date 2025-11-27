Δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα αίτια θανάτου της 49χρονης από τη Νορβηγία, η οποία βρέθηκε νωρίς το απόγευμα νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος της στο Παραλίμνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σπίτι όπου διέμενε υπήρχε έντονη ακαταστασία και σπασμένα αντικείμενα και αυτός είναι ένας από τους λόγους που παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Τη γυναίκα εντόπισε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι οικείο της πρόσωπο, το οποίο πέτυχε είσοδο από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας. Το συγκεκριμένο πρόσωπο την εντόπισε νεκρή στο μπάνιο και ενημέρωσε την Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα φορούσε μπλούζα και ήταν γυμνή από τη μέση και κάτω.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα εξακριβωθούν αύριο κατά τη νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της, που θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 το πρωί από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου. Οι δύο έκαναν και αυτοψία στη σκηνή που παραμένει αποκλεισμένη.

Εκτεταμένες έρευνες στο διαμέρισμα διενήργησαν και μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας, που παρέλαβαν τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις.

Η γυναίκα, που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, δεν είχε δώσει σημεία ζωής το τελευταίο εικοσιτετράωρο και δεν είχε προσέλθει σε νοσηλευτήριο στο οποίο είχε προγραμματίσει επέμβαση.