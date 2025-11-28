25 κιλά κάνναβης κατασχέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από την ΥΚΑΝ τα οποία στάλθηκαν στην Κύπρο μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς.

Η σχετική ανακοίνωση

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΥΚΑΝ με αντίστοιχες υπηρεσίες χωρών του εξωτερικού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, τις προηγούμενες ημέρες, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, στην επαρχία Αμμοχώστου, πέντε πακέτα που στάληκαν στην Κύπρο μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς, τα οποία περιείχαν συνολικά, 25 κιλά κάνναβης.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Αμμοχώστου) συνεχίζει τις εξετάσεις.