Συνεργεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων αναμένονται σήμερα να καθαρίσουν τους δρόμους Πεδουλά – Κύκκου, Κύκκου – Γερακιές, Κύκκου – Κάμπου, Καλοπαναγιώτη – Ορκόντα και Παχύαμμου – Πύργου, στα ορεινά Τροόδους, μετά την κατολίσθηση πετρών και χώματος λόγω έντονων βροχοπτώσεων που κατέστησαν τους δρόμους επικίνδυνους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος σε δρόμους στα ορεινά του Τροόδους σημειώθηκαν κατά τις έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η κυκλοφορία και οι δρόμοι να παραμένουν επικίνδυνοι γύρω στις 8.00 το βράδυ της Κυριακής.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων, αναφέρεται τέλος.