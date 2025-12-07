Γύρω στις 7 χθες το απόγευμα 36χρονος μετέβη στο οδόφραγμα Λήδρας από τις κατεχόμενες περιοχές με σκοπό να περάσει στις ελεύθερες περιοχές.

Κατά τον έλεγχο των ταξιδιωτικών του εγγράφων, διαπιστώθηκε ότι εναντίον του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία καθώς καταζητείτο από τρίτη χώρα σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας, απόπειρας φόνου, παράνομης κατοχής, μεταφοράς και χρήσης πυροβόλου όπλου καθώς επίσης παράνομης κατοχής και χρήσης εκρηκτικών υλών, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν στις 23/4/2025.

Ο 36χρονος συνελήφθη δυνάμει προσωρινού εντάλματος σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Λευκωσίας.