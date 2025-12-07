Γύρω στις 8.50 χθες βράδυ λήφθηκε πληροφορία για οδική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην οδό Μακαρίου Γ΄ στο Ακάκι.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο όπου εντόπισαν τους δύο οδηγούς ηλικίας 35 και 64 ετών.

Στους οδηγούς διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με την ένδειξη όσο αφορά στον 64χρονο να είναι 8μg ενώ η τελική ένδειξη όσο αφορά στον 35χρονος ήταν 157μg αντί 22μg που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Ο 35χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο με τη συνοδεία Αστυνομίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο.

Στη συνέχεια, ο 35χρονος τέθηκε υπό κράτηση ενώ ο Αστυνομικός Σταθμός Περιστερώνας συνεχίζει τις εξετάσεις.