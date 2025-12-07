Στις 6 Δεκεμβρίου 2025, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν επιβάτιδα με βρετανική υπηκοότητα πριν την αναχώρησή της για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αποσκευές της περιείχαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση προειδοποίησης για τον βλαβερό χαρακτήρα του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ούτε το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας. Αυτά τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι τα προϊόντα ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, στις τρεις αποσκευές της επιβάτιδας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 225 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία.

Η επιβάτιδα συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκε σε κρατητήριο. Σήμερα, Κυριακή, θα παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, με αίτημα για 4ήμερη προσωποκράτησή της.