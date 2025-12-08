Η Alina Vanduva, 15 ετών, από Ρουμανία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στην επαρχία Λευκωσίας, από τη Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου, 2025.

Η 15χρονη περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.60μ. περίπου, μελαχρινή, με μαύρα μακριά μαλλιά. Κατά την αναχώρηση της φορούσε σκούρα ρούχα και είχε στην κατοχή της τσάντα τύπου backpack, μαύρου χρώματος.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.