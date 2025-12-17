Ακυρώθηκαν οι προαγωγές έξι βαθμοφόρων της Αστυνομίας Κύπρου. Η είδηση στην προκειμένη, ωστόσο, δεν είναι αυτή, αλλά οι ενδεχόμενες παρενέργειες που έχουν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου την περασμένη Τετάρτη (10/12) ακυρώθηκαν οι προαγωγές σε βαθμό ανώτερου υπαστυνόμου των ακόλουθων έξι αξιωματικών: Γιώργος Νικολαΐδης (αφυπηρέτησε), Ξένιος Περικλέους (αφυπηρέτησε), Χαρίλαος Ευριπίδου, Μάρκος Νικολεττής, Μιχάλης Μιχαήλ (αφυπηρέτησε) και Σάββας Στεφανίδης.

Για τους τέσσερις πρώτους οι προαγωγές σε βαθμό ανώτερου υπαστυνόμου ίσχυαν από τις 4/1/2013 και για τους δυο τελευταίους από 1/2/2013. Η ηγεσία της Αστυνομίας Κύπρου ενημέρωσε τα στελέχη της για την προαναφερθείσα εξέλιξη με χθεσινό εσωτερικό μήνυμα.

Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχουν παρενέργειες από την εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου. Είναι ενδεικτικό ότι ο Μάρκος Νικολεττής υπό την ιδιότητα του ανώτερου υπαστυνόμου συμμετέχει στην επιτροπή αξιολόγησης για προαγωγές στη θέση του ανώτερου υπαστυνόμου (44 θέσεις προαγωγής), διαδικασία που βρίσκεται υπό εξέλιξη.

Ο κ. Νικολεττής, συγκεκριμένα, συμμετέχει στην επιτροπή μαζί με τον βοηθό αρχηγό Αστυνομίας, Μάριο Αγιώτη και τον Θωμά Χατζηκυριάκο.

Επιπλέον, ο κ. Νικολεττής είναι αστυνομικός διευθυντής επαρχίας (ΑΔΕ) Λευκωσίας. Κατά συνέπεια εγείρονται ζητήματα, αν μετά την ακύρωση της προαγωγής που έλαβε το 2013 σε ανώτερο υπαστυνόμο είναι σε θέση να εκτελεί καθήκοντα επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης.

Το philenews έχει ήδη αποταθεί στο αστυνομικό Σώμα από το μεσημέρι για να λάβει επίσημη θέση για τις παρενέργειες και είναι σε αναμονή.