Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού σε σχέση με την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από την οικία 36χρονου διαιτητή στη Λεμεσό, όπου ρίχτηκε εκρηκτικός μηχανισμός. Το περιστατικό προκάλεσε υλικές ζημιές στην είσοδο της κατοικίας και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Οι Αρχές εξετάζουν διάφορα ενδεχόμενα ως προς τα κίνητρα της εγκληματικής ενέργειας. Μεταξύ άλλων, διερευνάται κατά πόσο το περιστατικό μπορεί να σχετίζεται με τη δραστηριότητα του 36χρονου στο ποδόσφαιρο, καθώς διαιτητεύει αγώνες μικρών κατηγοριών.

Ο ίδιος ο 36χρονος έχει ήδη δώσει κατάθεση και σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ισχυρίστηκε ότι δεν έχει διαφορές με κανέναν ούτε έχει δεχθεί οποιασδήποτε μορφής απειλές. Παράλληλα, εξετάζεται και ο τελευταίος αγώνας στον οποίο είχε συμμετοχή ως διαιτητής την περασμένη εβδομάδα.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν τεθεί απόφαση την πρώτη στιγμή κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής που βρίσκεται η οικία του 36χρονου σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί ο δράστης.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:25 το βράδυ της Τετάρτης. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και καθώς και πυροτεχνουργός για επιτόπιες εξετάσεις, ενώ από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι επρόκειτο για πλαστικό εκρηκτικό μηχανισμό χαμηλής ισχύος.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη περίφραξη της βεράντας και σε άλλα αντικείμενα της κατοικίας. Οι εξετάσεις συνεχίζονται, με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών αλλά και προς τον εντοπισμό του δράστη.