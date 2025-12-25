Εντοπίστηκε ο 86χρονος, ο οποίος είχε δηλωθεί στην Αστυνομία ως ελλείπον πρόσωπο, αφού απουσίαζε από τον χώρο διαμονής του στην Ορούντα της Λευκωσίας, από τις 4:00 το απόγευμα της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου 2025.
Εντοπίστηκε ο 86χρονος που είχαν χαθεί τα ίχνη του
