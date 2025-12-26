Παραμένει το μυστήριο στην υπόθεση της τραγωδίας που αποκαλύφθηκε ξημερώματα των Χριστουγέννων στη Λευκωσία, με την απανθρακωμένη σορό που βρέθηκε μετά από πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Αστυνομία, η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού, θεωρείται δύσκολο να διενεργηθεί σήμερα ή το Σαββατοκύριακο, και ως εκ τούτου αναμένεται να προγραμματιστεί για την επόμενη Δευτέρα.

Στοιχείο κομβικό που θα ρίξει φως στην υπόθεση, όπως αναφέρθηκε από τους αρμόδιους στην ιστοσελίδα μας. Για την ταυτοποίηση θα χρειαστεί να γίνουν εξετάσεις DNA, με την Αστυνομία να αιτείται όπως ακολουθηθούν εσπευσμένες διαδικασίες.

Παρ’ όλα αυτά, η αποκάλυψη της ταυτότητας του θύματος θα επιφυλάσσει και άλλες δυσκολίες για τις Αρχές, οι οποίες θα πρέπει να εντοπίσουν άτομα από τον οικογενειακό του κύκλο ώστε να γίνει η ταυτοποίηση.

Στο μεταξύ, αναπάντητα παραμένουν και ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ σήμερα διενεργήθηκαν εξετάσεις σε συνεργασία της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Στο παρόν στάδιο, οι Αρχές δεν μπορούν να απαντήσουν αν το άτομο ήταν ήδη νεκρό όταν ξέσπασε η πυρκαγιά ή αν κάηκε ζωντανό. Από την νεκροτομή που προγραμματίζεται για την Δευτέρα, αναμένεται να δοθούν και άλλες απαντήσεις, σε σχέση με το φύλο και την ηλικία του προσώπου.

Υπενθυμίζεται πως η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυκτα, ανήμερα των Χριστουγέννων, στη Λευκωσία.

Μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετέβησαν μετά από έκκληση για βοήθεια για πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται σε οροφή πολυκατοικίας.

Μετά την κατάσβεση, κατά τη διερεύνηση, εντοπίστηκε εντός της αποθήκης απανθρακωμένο πτώμα σε μη αναγνωρίσιμη κατάσταση.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.