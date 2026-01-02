Μέλη της Αστυνομίας (ΟΠΕ Πάφου) διεξήγαγαν χθες το απόγευμα έρευνα σε διαμέρισμα στην Πάφο, στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφορίας που αφορούσε την κατοχή κλοπιμαίας περιουσίας.

Κατά την έρευνα, στο διαμέρισμα βρίσκονταν άνδρας ηλικίας 45 ετών και γυναίκα ηλικίας 33 ετών.

Στην κατοχή του 45χρονου εντοπίστηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Εντός του διαμερίσματος ανευρέθηκαν επτά φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, επτά κινητά τηλέφωνα, δύο ηλεκτρονικές ταμπλέτες και ένα ρολόι χειρός.

Οι δύο ύποπτοι δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για την προέλευση των πιο πάνω αντικειμένων και συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Το ΤΑΕ Πάφου και η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Πάφου) συνεχίζουν τις εξετάσεις.