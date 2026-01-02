Συναγερμός σήμανε στις 23:57 στον Πυροσβεστικό Σταθμό Πάφου έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ιδιωτικό όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο στον χώρο στάθμευσης οικίας στη Γεροσκήπου.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον χώρο της μηχανής καθώς και στο εσωτερικό των επιβατών του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσε ένα πυροσβεστικό όχημα, με τα μέλη της Πυροσβεστικής να θέτουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο με τη χρήση σωλήνων νερού.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν.