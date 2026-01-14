Η αυθεντικότητα, η προέλευση, τα κίνητρα μαζί με το περιεχόμενο του επίμαχου βίντεο είναι θέματα τα οποία εμπίπτουν στην εντολή που έδωσε η Νομική Υπηρεσία στον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή, Ανδρέα Πασχαλίδη, όπως δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας.

Σε δηλώσεις του από τη Βουλή ο Γιώργος Σαββίδης ανέφερε ότι από τη πρώτη στιγμή βρίσκονται σε επαφή με την Αστυνομία και η έρευνα κινείται προς διάφορες κατευθύνσεις σε Κύπρο και εξωτερικό. Όπως είπε, πριν πάει στη Βουλή συναντήθηκε στο γραφείο του με τον κ. Πασχαλίδη, τον Αρχηγό Αστυνομίας, τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και την ανακριτική ομάδα, όπου παρέδωσε τον διορισμό στον ίδιο τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή καθώς και στον Θέμιστο Αρναούτη, ενώ συμφωνήθηκαν και οι περαιτέρω ενέργειες. «Δεν πρόκειται για έναρξη ανακριτικών ενεργειών, αλλά για συνέχιση τους», σημείωσε.

Για τους όρους εντολής, ο Γενικός Εισαγγελέας επισήμανε πως είναι πολύ ευρείς και πολύπλευροι, ενώ ζήτησε κατανόηση από τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ. «Δεν είναι σωστό να δίνουμε καθημερινά στοιχεία για το πού βρίσκεται η υπόθεση», εξήγησε.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν μαρτυρίες που θα πρέπει να ληφθούν από το εξωτερικό, ο Γιώργος Σαββίδης απάντησε καταφατικά, τονίζοντας ότι η Αστυνομία θα προχωρήσει πέρα από τεχνικό έλεγχο και σε αποστολή υλικού σε Αρχές του εξωτερικού, ενώ θα ζητήσει και νομική συνδρομή για να λάβει απαντήσεις και μέτρα από άλλες χώρες.

Σε ερώτηση αν μπορεί να γίνει κάποια προσέγγιση προς το Χ που διαχειρίζεται ο Elon Musk και οι ΗΠΑ, ο Γενικός Εισαγγελέας δήλωσε πως αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. «Υπάρχουν κάποιες κατευθύνσεις, δε θέλω να ασχοληθώ με πτυχές και στόχους. Αλλά υπάρχουν κατευθύνσεις, στοιχεία, δηλώσεις και πρόσωπα. Όλα θα πρέπει να αξιολογηθούν και να γίνουν οι σωστές έρευνες σε όλες αυτές τις κατευθύνσεις», ανέφερε.