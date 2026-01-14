Υπό κράτηση για περίοδο έξι ημερών τέθηκαν τα δύο αδέλφια από τον Λίβανο, οι οποίοι είναι ύποπτοι σε σχέση με την υπόθεση απόπειρας φόνου σε βάρος 36χρονου Σύρου, η οποία διαπράχθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2025 στην οδό Ανεξαρτησίας.

Οι δύο οδηγήθηκαν σήμερα, Τετάρτη, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησής τους, αφού χθες, Τρίτη (13/1), παραδόθηκαν από τις Βρετανικές Βάσεις. Υπενθυμίζεται ότι τα δύο αδέλφια, ηλικίας 30 και 20 ετών, εντοπίστηκαν από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων στη θαλάσσια περιοχή Ορμήδειας στις 3 Ιανουαρίου. Με τη συνδρομή της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, που κλήθηκε στην περιοχή, το σκάφος ανακόπηκε και οι δύο καταζητούμενοι συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε στις 20 Δεκεμβρίου, γύρω στις 19:00, ενώ ο 36χρονος βρισκόταν έξω από καφετέρια στη Λεμεσό. Το θύμα μετέβη στην καφετέρια μισή ώρα νωρίτερα μαζί με δύο ομοεθνείς του, όπου είδε τον 30χρονο, τον οποίο γνώριζε, μαζί με έναν ακόμη άγνωστο άνδρα. Όπως ανέφερε, δέχθηκε απρόκλητα επίθεση από τους δύο υπόπτους με τέιζερ και ακολούθως ο άγνωστος άνδρας τον μαχαίρωσε. Όπως διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις που έγιναν, ο δράστης ήταν ο 20χρονος ύποπτος, αδελφό του 30χρονου.

Οι δύο τους μετά το συμβάν, τράπηκαν σε φυγή πεζοί. Σύμφωνα με υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, μετά το συμβάν ο 30χρονος φαίνεται να έμεινε με ένα παπούτσι και να μετέβη στο κουρείο του, όπου άλλαξε παπούτσια, πριν αποχωρήσει. Το ίδιο βράδυ, σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφαλίστηκε, ο 30χρονος μαζί με τον 20χρονο αδελφό του μετέβησαν σε καφενείο της πρώην πεθεράς του πρώτου, όπου ανέφερε ότι έχασε το κινητό του και ζήτησε να ακυρωθεί ο αριθμός, καθώς στο τηλέφωνο ήταν καταχωρημένες οι τραπεζικές του κάρτες.

Σημειώνεται ότι τις επόμενες ημέρες η Αστυνομία έλαβε πληροφορία πως ο πατέρας των δύο υπόπτων αγόρασε πρόσφατα μεγάλο σκάφος, κατάλληλο για μεγάλα ταξίδια, με σκοπό τη διαφυγή των καταζητούμενων δια θαλάσσης. Παράλληλα, έγιναν ενέργειες για την πώληση του οχήματος του 30χρονου, με σκοπό να αποκτήσουν χρήματα. Στις 31 Δεκεμβρίου, ο πατέρας των υπόπτων μετέβη με το αυτοκίνητο του 30χρονου σε συνεργείο στη Λεμεσό, όπου το άφησε μαζί με τα κλειδιά και έφυγε με άλλο όχημα. Ο πατέρας των κατηγορουμένων καταζητείται για το αδίκημα της συνέργειας μετά τη διάπραξη κακουργήματος, ενώ στις 30 Δεκεμβρίου φέρεται να παρέδωσε το σκάφος σε μηχανικό και τοποθέτησε μεγάλο ντεπόζιτο καυσίμων. Ανακρινόμενος, ο 20χρονος, μετά την παράδοσή του στις Βρετανικές Βάσεις, άσκησε το δικαίωμα της σιωπής, δηλώνοντας ότι ό,τι έχει να πει θα το αναφέρει στο Δικαστήριο. Ο 30χρονος αδελφός του αναμένεται να ανακριθεί σήμερα, μετά το πέρας της διαδικασίας.

Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και διέταξε την κράτηση των δύο υπόπτων για περίοδο έξι ημερών. Εναντίον των δύο υπόπτων διερευνώνται τα αδικήματα της συνομωσίας για φόνο, απόπειρας φόνου, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, τραυματισμός, παράνομη κατοχή επικίνδυνων αντικειμένων, οπλοφορία, μαχαιροφορία και κατοχή επιθετικού οργάνου.