Ευρείας κλίμακας συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών ελέγχων για εντοπισμό υπηκόων τρίτων χωρών, που διαμένουν παράνομα στην Κύπρο, διενήργησε σήμερα η Αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχων, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη 31 προσώπων διαφόρων υπηκοοτήτων, τα οποία όπως έχει διαπιστωθεί, παραμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επτά από τους συλληφθέντες έχουν ήδη απελαθεί/επαναπατρισθεί στις χώρες καταγωγής τους, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για απέλαση/επαναπατρισμό και για τους υπόλοιπους συλληφθέντες.

Η αστυνομική επιχείρηση άρχισε στις 6 το πρωί σήμερα και συνεχίστηκε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, σε όλες τις επαρχίες, με τη συμμετοχή μελών της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – ΥΑΜ, καθώς και μελών της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών.

Η στρατηγική που ακολουθείται τα τελευταία τρία χρόνια φαίνεται ότι επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών αφού κατά το έτος 2025, μέσω διαδικασιών εθελούσιας και αναγκαστικής επιστροφής έχουν επαναπατριστεί 11,742 μετανάστες που διέμεναν παράνομα στην Κύπρο, ενώ κατά το 2024, επαναπατρίσθηκαν 10,092 πρόσωπα.

Την ίδια στιγμή, κατά το 2025, αφίχθηκαν στην Κύπρο 2,444 παράτυποι μετανάστες ενώ κατά το 2024, είχαν αφιχθεί 6,109. Κατά το 2022, είχαν αφιχθεί 17,434 παράτυποι μετανάστες.