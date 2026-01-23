Σε αλλαγές στην ηγετική πυραμίδα προχώρησε ο Αρχηγός Αστυνομίας, ενώ πρόσφατα τρεις ανώτεροι αξιωματικοί προήχθησαν και παράλληλα, ετοιμάζεται σωρεία προαγωγών στις κατώτερες βαθμίδες του Σώματος.

Σήμερα ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης μετακίνησε τρεις από τους τέσσερις βοηθούς αρχηγούς, αφήνοντας στο πόστο του τον Μιχάλη Κατσουνωτό ως υπεύθυνο προστασίας συνόρων. Συγκεκριμένα, μετακινήθηκε ο βοηθός αρχηγός Πρόληψης και Καταπολέμησης Εγκλήματος Ιωάννης Γεωργίου ο οποίος αναλαμβάνει πλέον ως βοηθός αρχηγός Τοπικής Αστυνόμευσης και Επιχειρησιακής Υποστήριξης.

Ο βοηθός αρχηγός Ιωάννης Μαυρόχαννας μέχρι σήμερα υπεύθυνος Τοπικής Αστυνόμευσης και Επιχειρησιακής Υποστήριξης μετακινείται στη θέση του Βοηθού Αρχηγού Διοίκησης και Εκπαίδευσης. Επίσης, ο Μάριος Αγιώτης από βοηθός αρχηγός Διοίκησης και Εκπαίδευσης μετατίθεται στη θέση του Βοηθού Αρχηγού Πρόληψης και Καταπολέμησης Εγκλήματος.

Στο μεταξύ, προ ημερών προήχθηκαν σε ανώτερους υπαστυνόμους οι Γιώργος Οικονόμου αστυνομικός διευθυντής Αμμοχώστου και Μιχάλης Μιχαήλ, διευθυντής Διεύθυνσης Ασφάλειας Αεροδρομίων. Επίσης, προχθές προήχθη στη θέση του ανώτερου αστυνόμου ο διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Γιάννος Χειμώνας.

Στο μεταξύ, ολοκληρώνονται σύντομα οι αξιολογήσεις των υποψηφίων για τις θέσεις λοχία, υπαστυνόμου και ανώτερου υπαστυνόμου. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις από την Επιτροπή Αξιολόγησης και τώρα έπιασε δουλειά το Συμβούλιο Κρίσεων. Σύντομα από αυτό θα περάσουν και οι αστυνομικοί που είναι υποψήφιοι για τις θέσεις λοχιών και οι τελικοί κατάλογοι θα διαβιβαστούν στον Αρχηγό Αστυνομίας.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 45 κενές θέσεις ανώτερων υπαστυνόμων, 88 θέσεις υπαστυνόμων και 245 θέσεις λοχιών. Αναμένεται ότι εντός Φεβρουαρίου θα ανακοινωθούν οι προαγωγές από τον Αρχηγό Αστυνομίας, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και ανακατατάξεις που να σχετίζονται και με την πάταξη του εγκλήματος.