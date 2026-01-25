Στόχος εμπρησμού έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής κατάστημα αγοραπωλησίας αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας 37χρονου Ρουμάνου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Λεμεσού. Ο δράστης αφού έσπασε τη γυάλινη βιτρίνα του υποστατικού, περιέλουσε τον εσωτερικό χώρο με εύφλεκτη ύλη και έθεσε φωτιά, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:15 τα ξημερώματα σε κλειστό εκθεσιακό χώρο πώλησης αυτοκινήτων. Στη σκηνή κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Όπως ανέφερε ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ, από τις προκαταρκτικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης. Φαίνεται ότι άγνωστος δράστης έσπασε τη γυάλινη προθήκη του καταστήματος, περιέλουσε τον εσωτερικό χώρο με εύφλεκτη ύλη και ακολούθως έθεσε φωτιά.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο πολυτελή αυτοκίνητα αξίας 120.000 και 60.000 ευρώ αντίστοιχα, ενώ άλλα πέντε οχήματα που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο δεν υπέστησαν ζημιές. Ζημιές προκλήθηκαν και στο υποστατικό, το ύψος των οποίων δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις και αξιολογεί μαρτυρικό υλικό με σκοπό τη διερεύνηση και εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews ο 37χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, σε κατάθεσή του, ανέφερε ότι δεν υποψιάζεται οποιοδήποτε πρόσωπο και δεν έχει διαφορές με κανέναν.