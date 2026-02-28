Στη σύλληψη 26χρονου δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του προχώρησε η Αστυνομία αναφορικά με την υπόθεση εντοπισμού πέραν των 230 κιλών ναρκωτικών ουσιών στη Λευκωσία, καθώς και τον εντοπισμό πιστολιού, περιστρόφου, εκρηκτικών μηχανισμών και μεγάλου αριθμού κροτίδων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 26χρονος τέθηκε υπό κράτηση και αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία προσωποκράτησης του.

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, οδηγήθηκαν σήμερα τα άλλα δύο πρόσωπα ηλικίας 34 και 26 ετών, το οποίο ανανέωσε το διάταγμα κράτησης τους για άλλες οκτώ ημέρες.