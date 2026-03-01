Ποσότητα ρητίνης κάνναβης βάρους 36 κιλών, εντοπίστηκαν στην επαρχία Πάφου, από την ΥΚΑΝ.

Η ποσότητα των ναρκωτικών εντοπίστηκε, μετά από αξιολόγηση πληροφορίας, το πρωί της 25ης Φεβρουαρίου 2026, σε κοίτη παραπόταμου, σε παραλία του Ακάμα. Οι συσκευασίες βρίσκονταν μέσα σε κλειστό πακέτο το οποίο παραλήφθηκε από μέλη της ΥΚΑΝ.

Συγκεκριμένα, εντός του πακέτου εντοπίστηκαν 72 μικρότερες, νάιλον συσκευασίες. Κάθε συσκευασία περιείχε πέντε τεμάχια ρητίνης κάνναβης, με το συνολικό βάρος να φτάνει τα 36 κιλά περίπου.

Στην περιοχή, όπου εντοπίστηκε το πακέτο, διενεργήθηκαν εκτεταμένες έρευνες χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε άλλο.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.