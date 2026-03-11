Πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε λυόμενη κατοικία στον Πύργο της επαρχίας Λεμεσού προκάλεσε την ολοσχερή καταστροφή της, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 04:40 τα ξημερώματα σήμερα (11/03) εκδηλώθηκε φωτιά σε λυόμενη κατοικία στον Πύργο. Η κατοικία παρέμενε ακατοίκητη, ενώ ο ιδιοκτήτης της απουσιάζει στο εξωτερικό.

Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να κατασβέσουν την πυρκαγιά, ωστόσο η κατοικία καταστράφηκε ολοσχερώς.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε το πρωί για περαιτέρω έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.