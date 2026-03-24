Έστελναν τη λεία των διαρρήξεών τους στην Ελλάδα, αφού την τοποθετούσαν σε ταξιδιωτικές τσάντες και ακολούθως τη μετέφεραν στον τόπο καταγωγής τους, σε συγκεκριμένους παραλήπτες. Αυτό προέκυψε από τις έρευνες της Αστυνομίας σε σχέση με τη σπείρα διαρρηκτών γεωργιανής καταγωγής.

Μάλιστα, φαίνεται ότι δήλωναν πως έστελναν παιχνίδια και αθλητικό εξοπλισμό.

Οι τρεις Γεωργιανοί ύποπτοι, ηλικίας 49, 39 και 48 ετών, οδηγήθηκαν εκ νέου το πρωί της Τρίτης ενώπιον του Δικαστηρίου για την ανανέωση του διατάγματος προφυλάκισής τους. Οι τρεις φέρονται να εμπλέκονται μέχρι στιγμής σε πέραν των 8 διαρρήξεων και κλοπών. Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού και διέταξε την ανανέωση της κράτησή τους για άλλες 8 ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, κατά τη διάρκεια ελέγχου των διαβατηρίων των δύο υπόπτων που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα στο δωμάτιο του 49χρονου στη Λευκωσία , αλλά και σε συνομιλία με την δικινοτικης ομάδα επαφής, διαπίστωσαν ότι οι σου ύποπτοι αφίχθηκαν στα κατεχόμενα μέσω παράνομου αεροδρομίου στις 16 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια εισήλθαν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων, η διαχειρίστρια του διαμερίσματος στην οδό Γερμασόγειας ανέφερε ότι η κράτηση έγινε μέσω συγκεκριμένης ιστοσελίδας από τρίτο πρόσωπο γεωργιανής καταγωγής, το οποίο και πλήρωσε σχετικά για να διαμείνουν δύο άτομα για την περίοδο 10 Μαρτίου μέχρι 20 Μαρτίου.

Να σημειωθεί ότι ο 49χρονος ύποπτος έδωσε γραπτή συγκατάθεση στην Αστυνομία για έλεγχο του κινητού του τηλεφώνου. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, στις 20 Μαρτίου, έλαβε μήνυμα από εταιρεία μεταφορών για πακέτο στο όνομά του.

Το εν λόγω πακέτο παραλήφθηκε από την Αστυνομία ως τεκμήριο και, αφού φωτογραφήθηκε, ανοίχτηκε. Διαπιστώθηκε ότι περιείχε ειδικά εργαλεία και κλειδιά που χρησιμοποιούνται για την παραβίαση κλειδαριών και διάπραξη διαρρήξεων χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης, γεγονός που καταδεικνύει την συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων, εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι ύποπτος απέστειλε δύο πακέτα με προορισμό άλλη χώρα, ακτοπλοϊκώς. Από τις έρευνες της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι το πλοίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, ώστε να δεσμευτούν τα πακέτα.

Από τον έλεγχο των πακέτων από τις ελληνικές αρχές εντοπίστηκε αριθμός κλαπέντων ειδών που προέρχονται από διαρρήξεις, στις οποίες εμπλέκονται οι ύποπτοι.

Προκαταρκτικά διαφαίνεται ότι, μετά τις διαρρήξεις κατοικιών, τη λεία την τοποθετούσαν σε πακέτα και μέσω εταιρειών μεταφορών, τα απέστελλαν αρχικά στην Ελλάδα και ακολούθως στον τόπο καταγωγής τους.

Επίσης, σύμφωνα με μαρτυρία, αναγράφονταν ότι τα αντικείμενα που αποστέλλονταν ήταν παιχνίδια και αθλητικός εξοπλισμός.

Οι έρευνες για την σπείρα Γεωργιανών βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται η Αστυνομία να αιτηθεί για βοήθεια της Interpol Ελλάδας για τον εντοπισμό του αποστολέα του πακέτου προς τον 49χρονο ύποπτο και την εξασφάλιση των στοιχείων του. Αρχικά αναμένεται η έκδοση εθνικού και στη συνέχεια ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς διαφαίνεται συνωμοσία μεταξύ των εμπλεκομένων.

Οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, της συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διαρρήξεων κατοικιών και κλοπών (8 υποθέσεις για τον δεύτερο ύποπτο και νέες υποθέσεις για τον πρώτο και τον τρίτο ύποπτο), καθώς και απόπειρας διάρρηξης, παράνομης κατοχής περιουσίας, πλαστοπροσωπίας, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστου εγγράφου, παράνομης εισόδου και παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν από τις 30 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και τις 18 Μαρτίου 2026.