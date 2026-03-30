Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 56 και 50 ετών, προχώρησε η Αστυνομία στη Λεμεσό σε σχέση με τον εμπρησμό αυτοκινήτου που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 25ης Μαρτίου στην περιοχή Κεραμοποιείου.

Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση, μετά από μαρτυρία που προέκυψε κατά τις εξετάσεις μελών του ΤΑΕ Λεμεσού. Υπενθυμίζεται ότι, γύρω στις 5:50 π.μ. το πρωί της 25ης Μαρτίου, ξέσπασε φωτιά σε ενοικιαζόμενο όχημα στη Λεμεσό.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο όχημα.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα.