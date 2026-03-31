Άλλη μια υπόθεση με μαχαίρωμα διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό, με φερόμενη ως δράστιδα 27χρονη αλλοδαπή και παραπονούμενο 34χρονο, ο οποίος, όπως η ίδια υποστηρίζει, είναι ο εν διαστάσει σύζυγός της. Πίσω από την υπόθεση φαίνεται να κρύβονται απειλές και μια καταγγελία στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Η 27χρονη συνελήφθη χθες και σήμερα Τρίτη (31/3) οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή της για περίοδο 7 ημερών. Σε βάρος της διερευνώνται αδικήματα που αφορούν συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος, τραυματισμό, συνομωσία προς διάπραξη πλημμελήματος, οπλοφορία προς διέγερση τρόμου, μαχαιροφορία, κοινή επίθεση και απειλή. Για την ίδια υπόθεση καταζητούνται ακόμη δύο συγγενικά της πρόσωπα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού λίγη ώρα μετά που ο 34χρονος είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο τραυματισμένος από την περιοχή του Τραχωνίου στη Λεμεσό. Όπως διαπιστώθηκε, ο 34χρονος έφερε τραύμα στην αριστερή κοιλιακή χώρα από νύσσον όργανο και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο.

Στην κατάθεσή του στην Αστυνομία ανέφερε ότι το βράδυ του Σαββάτου, ενώ περπατούσε στον κύριο δρόμο του Τραχωνίου, τον προσέγγισε ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο δεν έφερε πινακίδες και στάθμευσε μπροστά του. Σύμφωνα με τον 34χρονο, από τη θέση του οδηγού εξήλθε η 27χρονη, την οποία γνωρίζει, και την οποία ακολούθησαν δύο ακόμη άτομα. Αφού τον πλησίασαν, σύμφωνα με την καταγγελία του, άρχισαν να τον φωνάζουν και να τον απειλούν, επειδή αυτός είχε κάνει καταγγελία εναντίον τους στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Όπως ισχυρίστηκε ο παραπονούμενος, η ύποπτη τον απείλησε λέγοντας του ότι θα τον σκοτώσει, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα με μαχαίρι που κρατούσε.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο παραπονούμενος, τα τρία άτομα που του επιτέθηκαν είναι συγγενείς μεταξύ τους και τον βοήθησαν έναντι αμοιβής να υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα για να εξασφαλίσει άδεια παραμονής και εργασίας στην Κύπρο. Ανέφερε επίσης ότι η αιτία της επίθεσης ήταν η καταγγελία που έκανε εναντίον τους στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης σχετικά με το καθεστώς παραμονής τους στην Κύπρο.

Σε βάρος των τριών προσώπων εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης και η 27χρονη συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας. Η ίδια, κατά την ανάκριση, έδωσε διάφορους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται. Υποστήριξε ότι δεν συνάντησε το συγκεκριμένο βράδυ τον 34χρονο, ο οποίος είναι ο σύζυγός της, καθώς παντρεύτηκαν στη χώρα τους και τώρα βρίσκονται σε διάσταση.

Για την υπόθεση καταζητούνται ακόμη δύο πρόσωπα, ενώ αναμένεται να γίνουν εξετάσεις για τον εντοπισμό κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης.