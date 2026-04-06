Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, που διαπράχθηκε στις 02/04/2026 στην επαρχία Αμμοχώστου, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός προσώπου.

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 41 ετών, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τετραήμερης προσωποκράτησής του.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 1:30 τα ξημερώματα της 2ας Απριλίου, σημειώθηκε έκρηξη έξω από οικία 49χρονου στη Δερύνεια.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην πόρτα του γκαράζ της οικίας.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις