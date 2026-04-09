Με εντατικοποιημένες περιπολίες και ελέγχους σε όλες τις επαρχίες, συνεχίστηκαν κατά τη χθεσινή ημέρα, καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δράσεις της Αστυνομίας για την πρόληψη της χρήσης κροτίδων, του ανάμματος λαμπρατζιών και φαινομένων νεανικής παραβατικότητας.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, περίπολα της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε διάφορα περιστατικά ανάμματος φωτιάς και χρήσης κροτίδων, σε χώρους όπου συγκεντρώνονται νεαρά πρόσωπα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις κλήθηκαν και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για κατάσβεση των εστιών φωτιάς.

Στην επαρχία Λάρνακας, γύρω στις 9.45μ.μ., μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν σε ανοικτό χώρο όπου υπήρχαν συγκεντρωμένα νεαρά πρόσωπα τα οποία έθεσαν φωτιά και έριχναν κροτίδες. Με την άφιξη των μελών της Αστυνομίας, οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο, έγινε κατορθωτή η ανακοπή δύο εξ αυτών, ηλικίας 19 ετών. Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του ενός ένα μαχαίρι και τέσσερις κυλινδρικές κροτίδες. Στην κατοχή του δεύτερου εντοπίστηκαν τρεις κυλινδρικές κροτίδες. Οι δύο 19χρονοι συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Στην επαρχία Λεμεσού, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε προαύλιο εκκλησίας, εντοπίστηκαν νεαρά πρόσωπα, ο ένας εκ των οποίων, ηλικίας 16 ετών, εξύβρισε τα μέλη της Αστυνομίας και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Επίσης, σε άλλη περίπτωση στη Λεμεσό, εντοπίστηκε εστία φωτιάς κοντά σε εκκλησία, όπου κατασβέστηκε από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στην επαρχία Λευκωσίας, σε δύο περιπτώσεις τα μέλη της Αστυνομίας, ανταποκρίθηκαν σε περιστατικά όπου υπήρχα συναθροίσεις νεαρών προσώπων που είχαν ανάψει εστίες φωτιάς και έκαναν χρήση κροτίδων. Για την κατάσβεση της φωτιάς, χρειάστηκε η επέμβαση μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.