Ορίστηκε σήμερα η νέα δίκη του Γιώργου Χριστοδούλου Ζαβράντωνα ενώπιον Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία με νέα σύνθεση, για να εκδικάσει την υπόθεση εναντίον του, η οποία αφορά τη μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών.

Η χθεσινή ανατροπή από το Εφετείο της καταδίκης και της ποινής του μετά την αποδοχή της έφεσης που άσκησε ο δικηγόρος του Χρίστος Πουτζιουρής, έφερε σήμερα εξελίξεις. Μετά από άμεσες ενέργειες του Πρωτοκολλητείου Λευκωσίας σε συνεννόηση και με τις δύο πλευρές της διαδικασίας, ορίστηκε η πρώτη δικάσιμος στην οποία ο Ζαβράντωνας θα εμφανιστεί εκ νέου στο Κακουργιοδικείο για να δικαστεί μόνο για τις δύο κατηγορίες για τις οποίες είχε βρεθεί πρωτόδικα ένοχος.

Η πρώτη δικάσιμος ορίστηκε για τις 21/5/2026 ενώπιον Κακουργιοδικείου με εντελώς νέα σύνθεση από το Δικαστήριο που είχε καταδικάσει τον Ζαβράντωνα σε 22 χρόνια φυλάκιση, μετά που τον έκρινε ένοχο για τις κατηγορίες της κατοχής και της κατοχής με σκοπό την προμήθεια 15 κιλών κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την χθεσινή απόφαση του Εφετείου, η αλλαγή της σύνθεσης του Κακουργιοδικείου μετά που είχε αποφασίσει επί κρίσιμου ζητήματος που ήγειρε η υπεράσπιση, ήταν λανθασμένη και έπρεπε το εκδικάζον Δικαστήριο να παραμείνει με την ίδια σύνθεση μέχρι τέλους. Κατόπιν τούτου, ανέτρεψε την καταδίκη και ζήτησε την επανεκδίκαση της υπόθεσης άμεσα.

Τώρα η νέα διαδικασία θα εξαρτηθεί από δύο βασικούς παράγοντες, σύμφωνα με νομικές πηγές: Πρώτον, αν θα εντοπιστεί και θα προσέλθει να καταθέσει όταν κληθεί ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας και δεύτερον, αν η υπεράσπιση θα εγείρει εκ νέου ζήτημα καταχρηστικής διαδικασίας, λόγω του γεγονότος ότι ο Ζαβράντωνας είχε συλληφθεί στα κατεχόμενα και παραδόθηκε από τις αρχές του ψευδοκράτους στην κυπριακή Αστυνομία.

Εκτιμάται ότι το ζήτημα αυτό θα εγερθεί και τώρα από την υπεράσπιση στη νέα διαδικασία. Σημειώνεται ότι για την υπόθεση είχαν καταδικαστεί πλην του Ζαβράντωνα, ακόμη δύο πρόσωπα. Ένας 37χρονος σε 16χρόνια φυλάκιση και δεύτερο πρόσωπο σε οκτώ χρόνια φυλάκιση. Ο 37χρονος βγήκε στη συνέχεια μάρτυρας κατηγορίας και μπήκε σε πρόγραμμα προστασίας, ενώ αργότερα η εκτέλεση της ποινής του αναστάληκε.

Το πρόσωπο αυτό είχε κατονομάσει τον Ζαβράντωνα ως τον εγκέφαλο πίσω από τα ναρκωτικά η αξία των οποίων, όπως είχε αναφερθεί στην απόφαση του Κακουργιοδικείου, ανερχόταν στο ένα εκατομμύριο ευρώ.