Μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο χθες το απόγευμα, στη Λεμεσό, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 35χρονος.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που ακολούθησε στο όχημα, εντοπίστηκε αριθμός συσκευασιών που περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης βάρους περίπου 38 γραμμαρίων, καθώς και μικρό χρηματικό ποσό.

Ακολούθως, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του 35χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κοκαΐνης βάρους περίπου πέντε γραμμαρίων, τέσσερις γυάλινες πίπες με ίχνη ουσίας που πιστεύεται ότι είναι μεθαμφεταμίνη, δύο χάπια με άγνωστη ουσία, καθώς και γυάλινο δοχείο που περιείχε ουσία τεστοστερόνης.

Ο 35χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.