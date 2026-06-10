Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 11 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως κατοχή ναρκωτικών, κλοπή, εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος για αδικήματα οικονομικής φύσεως, κοινή επίθεση και μαχαιροφορία, επίθεση με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, διασάλευση της ειρήνης, δημόσια εξύβριση κ.ά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 473 οδηγοί και 201 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 29 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 304 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 11 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 84 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν επτά οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 53 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία, ενώ δύο οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.