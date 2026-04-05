Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για να παραστεί σήμερα, Κυριακή σε εκδηλώσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) καθώς και στον Δήμο της πόλης, όπου θα ανακηρυχθεί Επίτιμος Δημότης.

Σε γραπτή δήλωση του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, είχε αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στο Δημοτικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου θα παραστεί σε εκδήλωση του Δήμου της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακηρυχθεί σε Επίτιμο Δημότη Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), όπου θα παραστεί σε εκδήλωση που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Σωματείο Δράσης «Νίκος Καπετανίδης», με την ευκαιρία της επετείου της 1ης Απριλίου. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Στα βήματα των ηρώων: Ευαγόρας Παλληκαρίδης – Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη».