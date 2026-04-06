Σε νέα χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε σήμερα, η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Η επέμβαση έγινε στο χέρι της, το οποίο είχε υποστεί ζημιά κατά το ατύχημα που είχε η Υπουργός τον περασμένο Νοέμβριο.

Αφού ακολούθησε συγκεκριμένο πρόγραμμα για τη θεραπεία και την αποκατάσταση του προβλήματος στο πόδι της αυτούς τους μήνες, ακολούθησε η επέμβαση στο χέρι.

Όπως πληροφορούμαστε, η υπουργός Παιδείας μετά από μερικές μέρες, θα επανέλθει κανονικά στους ρυθμούς και στα θέματα του Υπουργείου της.

