Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυωνίδης, δεν έχασε την ευκαιρία να ξεσπαθώσει κατά μερίδας εκπαιδευτικών, με αφορμή τις βολές που δέχονται οι βουλευτές τις τελευταίες μέρες, εξαιτίας της νομοθεσίας που ψήφισαν για τη φύλαξη και επίβλεψη των παιδιών που βρίσκονται στα σχολεία, πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μετά τη λήξη τους μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς τους.

Ο κ. Τρυφωνίδης μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής είπε ότι «μερικοί εκπαιδευτικοί πρέπει να κάτσουν στα θρανία για να μάθουν γραμματική και ανάγνωση, γιατί δεν ξέρουν τι ψηφίζουμε εδώ ή δεν θέλουν να καταλάβουν. Διαδίδουν ότι βάλαμε τους δασκάλους να πηγαίνουν δουλειά από τις 06:30π.μ., τις 07:00π.μ. και μας βρίζουν πατόκορφα. Αυτό ψηφίσαμε συνάδελφοι; Ψηφίσαμε ότι είναι ευθύνη του υπουργείου Παιδείας να βρει τη λύση, κάτι που θα γίνει με συζήτηση.

Σέβομαι τους εκπαιδευτικούς αλλά κάποιους από αυτούς, που το παίζουν και αρχηγοί, θα έπρεπε να τους μαζέψουν», τόνισε ο βουλευτής, προσθέτοντας ότι «κανονικά, θα έπρεπε να ήταν δική τους έγνοια η ασφάλεια των παιδιών».

