Σκηνές αλλοφροσύνης έλαβαν χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, την ώρα που κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον δρόμο διαμαρτυρόμενοι για τις μαζικές θανατώσεις ζώων λόγω αφθώδη πυρετού.

Μέσα στο γενικότερο χάος που επικρατούσε την ώρα της επίσκεψης του Υπουργού Δικαιοσύνης για λόγους ασφαλείας, ζεύγος κτηνοτρόφων πλησίασε τον Κώστα Φυτιρή, θέλοντας σε μια κίνηση συμβολισμού να του παραδώσουν το ανήλικο τέκνο τους για να το μεγαλώσει.

Το παιδάκι εμφανώς φοβισμένο από τα όσα εξελίσσονταν γύρω του ξέσπασε σε κλάματα.

