Στην Αίθουσα Τελετών Πολιτιστικού Ιδρύματος “Αρχάγγελος” της Ιεράς Μονής Κύκκου βρέθηκε ο Νίκος Κληρίδης.

Ο γνωστός δικηγόρος που απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα για την υπόθεση Σάντη βρέθηκε δίπλα στον ξάδερφο και δικηγόρο του, Χρίστο Κληρίδη.

Ο Χρίστος Κληρίδης είναι πρόεδρος του κόμματος Δημοκρατική Αλλαγή και μαζί με τον γιο του Αλέξανδρο, επίσης δικηγόρο, θα είναι υποψήφιοι βουλευτές στην επαρχία Λευκωσίας.

Ανάμεσα σε αυτούς που προτείνουν υποψήφιους της ΔΗΜΑΛ, και ο γνωστός δικηγόρος Λουκής Λουκαϊδης.