Την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ προτείνει ο τέως Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης μετά και το αποτυχημένο εκλογικό αποτέλεσμα που έθεσε το κόμμα εκτός Βουλής.

Συγκεκριμένα, ο κ. Νικολαΐδης προτείνει μέσω της Κεντρικής Επιτροπής να αποφασιστούν τα εξής:

1. Προκήρυξη Πολιτικού – Εκλογικού Συνεδρίου το αργότερο σε 3 μήνες

2. Ορισμός ολιγομελούς ομάδας στελεχών εκτός ηγετικής πυραμίδας, οι οποίοι μαζί με τον Πρόεδρο του Κόμματος θα αναλάβουν την εκπροσώπηση και εποπτεία της καθημερινής λειτουργίας του κόμματος καθώς και τη διενέργεια του Συνεδρίου.

3. Το Συνέδριο να γίνει στη βάση του Μητρώου Μελών που ίσχυσε στο συνέδριο του Μαρτίου του 2015, στο οποίο να προστεθούν όσα μέλη ενεγράφησαν μέχρι σήμερα και όσα θα εγγραφούν μέχρι και 2 εβδομάδες πριν το Συνέδριο.

4. Το Συνέδριο θα εκλέξει τη νέα ηγεσία της ΕΔΕΚ: Πρόεδρο, Αξιωματούχους και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Ώρα αποφάσεων – ΠΡΟΤΑΣΗ:

Τα αποτελέσματα των εκλογών ήταν η αναπόφευκτη κατάληξη μιας πορείας φθοράς της ΕΔΕΚ που άρχισε και συνεχίστηκε τα τελευταία 10 χρόνια.

Πέρα από τους εξωγενείς παράγοντες και αιτίες, η κυριότερη αιτία αυτής της φθοράς είναι η χρονίζουσα εσωτερική κρίση που δημιουργήθηκε και συντηρήθηκε με κύρια ευθύνη της προηγούμενης ηγεσίας της ΕΔΕΚ.

Η ΕΔΕΚ περνά την κρισιμότερη φάση της ιστορίας της. Σήμερα βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι, από τη μια είναι ο δρόμος της διάλυσης και από την άλλη ο δρόμος της επιβίωσης και της ανάκαμψης. Το ποιο δρόμο θα ακολουθήσει θα εξαρτηθεί από το τι αποφάσεις θα ληφθούν και τι ενέργειες θα γίνουν, τόσο άμεσα όσο και μετέπειτα.

Η διαχείριση της κρίσης επιβάλλεται να γίνει με διαδικασίες άμεσες, αδιάφθορες, οι οποίες να έχουν την μέγιστη δυνατή αποδοχή. Το βάρος της εκλογικής αποτυχίας, καθιστά επιβεβλημένο η διαχείριση αυτή να ανατεθεί έξω από τα πλαίσια της σημερινής ηγεσίας της ΕΔΕΚ.

Προτείνεται άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής η οποία να αποφασίσει τα εξής:

