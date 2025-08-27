Η διατροφή παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά «όπλα» προστασίας της υγείας. Νέα, μεγάλης κλίμακας μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Healthy Longevity δείχνει ότι η έμφαση στα φυτικά τρόφιμα μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών ασθενειών, όπως καρκίνος, καρδιαγγειακά νοσήματακαι διαβήτης τύπου 2.

Στην ανάλυση συμμετείχαν πάνω από 400.000 άτομα ηλικίας 37–70 ετών από έξι ευρωπαϊκές χώρες, με επικεφαλής επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Βιέννης σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο και το Πανεπιστήμιο Kyung Hee της Νότιας Κορέας.

Τα βασικά ευρήματα

Η μελέτη αξιοποίησε δεδομένα από τις βάσεις EPIC και UK Biobank. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όσοι ακολουθούσαν πιστά ένα φυτικό διατροφικό πρότυπο είχαν 32% χαμηλότερο κίνδυνο πολυνοσηρότητας, σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν λιγότερα φυτικά τρόφιμα.

Η επικεφαλής ερευνήτρια Reynalda Córdova τόνισε: «Δεν χρειάζεται να αποκλείσετε εντελώς τα ζωικά προϊόντα. Η έμφαση σε φυτικά τρόφιμα είναι αρκετή για να υπάρξει θετική επίδραση».

Υγιεινή vs ανθυγιεινή φυτική διατροφή

Η μελέτη ξεχώρισε ανάμεσα σε:

Υγιεινή φυτική διατροφή : φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης.

: φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης. Ανθυγιεινή φυτική διατροφή: επεξεργασμένα προϊόντα πλούσια σε ζάχαρη και λευκό αλεύρι.

Η δεύτερη όχι μόνο δεν προστατεύει, αλλά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πολυνοσηρότητας.

Τι σημαίνει στην πράξη

Η φυτική διατροφή δεν ταυτίζεται με τη χορτοφαγία ή τη vegan επιλογή. Μπορεί να περιλαμβάνει μικρές ποσότητες ζωικών προϊόντων, αλλά η βάση πρέπει να είναι φυτική. Αυτό σημαίνει περισσότερα φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης και περιορισμό στο κόκκινο κρέας και τα παράγωγά του.

Τα οφέλη σχετίζονται με χαμηλότερο σωματικό βάρος, καλύτερη ρύθμιση σακχάρου, μειωμένη φλεγμονή και υγιές μικροβίωμα εντέρου.

Δεν απαιτείται πλήρης αποχή από τα αγαπημένα τρόφιμα, αλλά αλλαγή ισορροπίας στο πιάτο με περισσότερη έμφαση στα φυτικά.

ygeiamou.gr